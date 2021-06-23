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В Україні почався четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення

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Україна, Середа 23 червня 2021 13:24
В Україні почався четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення Фото: в Україні почався четвертий етап вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Україні почався четвертий етап вакцинації від коронавірусу. В рамках етапу щеплення зроблять низці категорій громадян.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів", - повідомили в МОЗ.

При цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.

Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу

  • медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,
  • мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,
  • маломобільні громадяни,
  • соціальні працівники та священнослужителі,
  • освітяни,
  • військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,
  • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,
  • працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 осіб.

Нагадаємо, в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в районі станції метро "Лівобережна". Вона буде проходити 24-27 червня.

Напередодні в Україні почалася вакцинація трудових колективів.

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