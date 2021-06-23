В Україні почався четвертий етап вакцинації: кому робитимуть щеплення

В Україні почався четвертий етап вакцинації від коронавірусу. В рамках етапу щеплення зроблять низці категорій громадян.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"В Україні стартував 4-й етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів", - повідомили в МОЗ.

При цьому одночасно продовжується щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів.

Хто входить до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу

медики та інші працівники закладів охорони здоров’я,

мешканці та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів,

маломобільні громадяни,

соціальні працівники та священнослужителі,

освітяни,

військовослужбовці та співробітники інших структур державної безпеки,

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів,

працівники паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території щеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також понад 90 центрів вакцинації в 17 регіонах України щеплюють усіх охочих, хто записався до листа очікування.

Станом на 23 червня, в Україні зробили 2 149 244 щеплень проти COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 1 755 137 людей, отримали дві дози та завершили вакцинацію 394 107 осіб.