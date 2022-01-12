В Україні починається нова хвиля коронавірусу, - НАН

В Україні починається нова хвиля COVID. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на аналіз вчених Національної академії наук України.

В Україні збільшилися обсяги тестування та позитивність тестів.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - протягом тижня 19-25 січня", - йдеться в повідомленні.

Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давності.

Таке зростання відбулося переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.

Україна слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Через те, що початок нової хвилі довелося на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних.

"Зараз важко оцінити і спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" і епідемічних тенденцій ряду країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", - йдеться в повідомленні.