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В Україні починається нова хвиля коронавірусу, - НАН

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Середа 12 січня 2022 02:01
В Україні починається нова хвиля коронавірусу, - НАН Фото: в Україні починається нова хвиля коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Україні починається нова хвиля COVID. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на аналіз вчених Національної академії наук України.

В Україні збільшилися обсяги тестування та позитивність тестів.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) - протягом тижня 19-25 січня", - йдеться в повідомленні.

В Україні починається нова хвиля коронавірусу, - НАН

Спостережувана летальність зросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-тижневої давності.

Таке зростання відбулося переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і не має відношення до патогенних властивостей вірусу. В останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років.

В Україні починається нова хвиля коронавірусу, - НАНВ Україні починається нова хвиля коронавірусу, - НАН

Україна слідує тенденціям країн Східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі. Через те, що початок нової хвилі довелося на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних.

"Зараз важко оцінити і спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" і епідемічних тенденцій ряду країн світу, можна очікувати більш стрімкого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул і сезонність можуть істотно вплинути на динаміку епідемії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" і зазначав, що вона очікується вже на початку 2022 року.

Додамо, своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через "Омікрон".

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.

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