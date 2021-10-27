ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні розпочнуть вакцинацію третьою дозою: хто зможе її отримати

Новость на русском →
Україна, Середа 27 жовтня 2021 08:34
В Україні розпочнуть вакцинацію третьою дозою: хто зможе її отримати Фото: в Україні розпочнуть вакцинацію третьою дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до запровадження українцям третьої дози. Минулого тижня оперативний штаб із вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україа "Третя не зайва. Чи потрібне українцям додаткове щеплення від COVID".

Зазначимо, що ці рекомендації набудуть чинності з указом МОЗ, а документ, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, підготують приблизно упродовж тижня,

"У такому разі ми дозволимо введення додаткової дози переважно для імунокомпрометованих осіб. Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на фоні прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкотерапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - розповів Кузін.

Він уточнив, що у пацієнтів із цими станами може не сформуватися адекватна імунна відповідь після базового курсу щеплень.

Крім того, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала вводити третю дозу людям віком від 60 років, якщо вони вакцинувалися CoronaVac. Якщо в наявності не буде цього препарату, його можна замінити іншим. Додаткову дозу вводитимуть від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення.

Як пояснив член штабу, голова НТГЕІ Федір Лапій, бустерна доза зазвичай вводиться через шість місяців для посилення або відновлення отриманого раніше захисту,

Крім цього, бустерну дозу зможуть отримати ті, хто вирушає до країн, які потребують третього щеплення.

Лапій не виключив, що найближчим часом список людей, кому належить ревакцинація, можуть розширити.

Ревакцинацію краще робити переважно мРНК вакцинами, вважають у НТГЕІ, але необов'язково робити тим самим препаратом, яким робили перші два щеплення.

Якщо повний курс проводився препаратом Moderna, третій укол може бути вакциною Pfizer, і навпаки. Після двох доз AstraZeneca допускається третій укол вакциною мРНК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус