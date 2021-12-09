ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні назвали COVID-вакцини, які не підходять для бустерної дози

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 грудня 2021 16:27
В Україні назвали COVID-вакцини, які не підходять для бустерної дози Фото: голова комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Препарат проти коронавіру Coronavac не передбачає бустерне щеплення. Для цього краще підійдуть мРНК вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації Михайла Радуцького в ефірі програми "Полюси" на телеканалі "UA:Перший".

"Все-таки для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцину, а не векторні або інактивовані вакцини. Ось Coronavac, ми зараз ведемо переговори з виробником Coronavac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", - наголосив політик.

За його словами, на сьогоднішній день 60% населення України не зробили щеплення проти коронавірусу навіть другою дозою. Крім того, закінчується термін дії AstraZeneca і ця вакцина також не передбачає використання бустерних доз.

Нагадаємо, консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров'я з вакцин схвалила використання бустерного щеплення від COVID-19. Йдеться про людей зі слабким імунітетом і тих, хто щепився інактивованою вакциною (Sinovac Biotech/CoronaVac).

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус