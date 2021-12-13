В Україні за тиждень відкрили 100 кримінальних справ за підробку COVID-сертифікатів, - МВС
З 6 по 12 грудня українські правоохоронці відкрили 100 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів. До суду направлено 17 обвинувальних актів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"Співробітники поліції продовжують заходи щодо виявлення фактів виготовлення та використання підроблених документів про вакцинацію та COVID-тестів. З 6 по 12 грудня правоохоронці розпочали 100 кримінальних проваджень за фактами підробки та використання COVID-документів", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що слідчі поліції 20 особам вже повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. До суду направлено 17 обвинувальних актів.
Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили групу лікарів, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. У день вони заробляли близько 20 тисяч гривень.
Нагадаємо, 9 грудня у Кривому Розі чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за підробку COVID-сертифіката.