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В Україні за тиждень відкрили понад 80 справ за підробку COVID-документів

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Понеділок 25 жовтня 2021 15:44
В Україні за тиждень відкрили понад 80 справ за підробку COVID-документів Фото: в Україні за тиждень відкрили понад 80 справ за підробку COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні за минулий тиждень відкрили понад 80 справ за підробку COVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестування. Всього з початку року відкрито понад 800 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, правоохоронці провели 20 обшуків у рамках розслідування виявлених випадків підроблених документів. Також було вилучено понад 150 міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про проходження ПЛР-тестів, а також 300 порожніх бланків медлабораторій.

"Загалом протягом минулого тижня слідчі та дізнавачі Нацполіції розпочали понад 80 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19. З них 65 фактів виявили працівники Державної прикордонної служби під час перевірки документів при перетині державного кордону", - йдеться в повідомленні.

З початку 2021 року найбільше справ з підробки COVID-документів відкрили на Волині (212), у Києві (124) та на Закарпатті (85). У 50% розпочатих кримінальних провадженнях особи вже отримали повідомлення про підозру.

Всього до суду направлено 95 обвинувальних актів про вчинення понад 300 кримінальних правопорушень.

При цьому за використання підробленої COVID-документації зареєстровано 359 проваджень, з яких 57 обвинувальних актів направили до суду.

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