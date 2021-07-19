В Україні за кілька місяців зросла захворюваність на коронавірус, - Ляшко
Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вперше за кілька місяців в Україні зросла захворюваність на коронавірус. За минулий тиждень в Україні зафіксували збільшення нових хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Міністр охорони здоров'я повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових хворих, що на 253 більше, ніж за попередній період", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 182 нових випадки зараження на коронавірус.