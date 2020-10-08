В Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19

В Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю летальних випадків, від коронавірусу. За добу померли 93 людини.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Минулий антирекорд був встановлений 3 жовтня - тоді померли 92 пацієнти з COVID-19. Всього з початку пандемії в Україні померли вже 4 690 осіб.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше, коли в країні зафіксували понад 5 тисяч нових захворювань. Найбільше нових випадків виявили в Харківській області, Києві, а також у Сумській та Дніпропетровських областях.

Всього в країні захворіли вже 244 734 осіб. Активними хворими залишаються 131 811 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що в країні поки не було хвилі коронавірусу, на відміну від Франції чи Німеччині.

Також повідомлялося, що уряд поки не розглядає можливість введення нового локдауну в Україні через COVID-19.

Крім цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікування одного важкого пацієнта з коронавірусом обходиться в 45 тисяч гривень.