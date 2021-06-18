В Україні новий рекорд щеплених від коронавірусу за добу 

В Україні за добу 17 червня вакцинували максимальну кількість людей з кінця лютого. За добу зробили 81 713 щеплень.

Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей.