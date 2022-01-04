В Україні відкрилися запис на бустерне щеплення від COVID: хто його може отримати
Фото: в Україні відкрилися запис на бустерне щеплення від COVID (Віталій Носач РБК-Україна)
У вівторок, 4 січня, в Україні відкрився онлайн запис на бустерне щеплення від коронавірусу. Її можуть отримати люди старше 60 років, медпрацівники і співробітники будинків інтернатного типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
"Запис доступний для українців старше 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу", - йдеться в повідомленні.
Для запису на бустерне щеплення від COVID необхідно перейти на сайт helsi.me і вибрати зручний пункт вакцинації, дату і час.
Для бустерної вакцинації використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer