В Україні відкрилися запис на бустерне щеплення від COVID: хто його може отримати

У вівторок, 4 січня, в Україні відкрився онлайн запис на бустерне щеплення від коронавірусу. Її можуть отримати люди старше 60 років, медпрацівники і співробітники будинків інтернатного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi .

"Запис доступний для українців старше 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу", - йдеться в повідомленні.

Для запису на бустерне щеплення від COVID необхідно перейти на сайт helsi.me і вибрати зручний пункт вакцинації, дату і час.

Для бустерної вакцинації використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами: