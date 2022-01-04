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В Україні відкрилися запис на бустерне щеплення від COVID: хто його може отримати

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Вівторок 04 січня 2022 17:38
В Україні відкрилися запис на бустерне щеплення від COVID: хто його може отримати Фото: в Україні відкрилися запис на бустерне щеплення від COVID (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 4 січня, в Україні відкрився онлайн запис на бустерне щеплення від коронавірусу. Її можуть отримати люди старше 60 років, медпрацівники і співробітники будинків інтернатного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

"Запис доступний для українців старше 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу", - йдеться в повідомленні.

Для запису на бустерне щеплення від COVID необхідно перейти на сайт helsi.me і вибрати зручний пункт вакцинації, дату і час.

Для бустерної вакцинації використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

Нагадаємо, сьогодні глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні вводиться бустерна вакцинація від коронавірусу.

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