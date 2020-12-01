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В Україні підтвердили майже 12,5 тисячі нових випадків коронавіруса

Новость на русском → Україна, Вівторок 01 грудня 2020 08:19
В Україні підтвердили майже 12,5 тисячі нових випадків коронавіруса Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу зафіксували 12 498 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській і Львівській областях.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за добу було проведено 62 327 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 817, методом ІФА - 28 510.

Найбільш напружена ситуація спостерігається в Києві (+1799), Одеської (+889), Дніпропетровській (+870), Київській (+841) і Львівській (+813) областях.

З початку пандемії заразилися вже 745 123 людини, померли 12 548 (+221), одужали - 355 172 (+10 023). Активними хворими залишаються 389 951 пацієнт.

Нагадаємо, вчора в Офісі президента анонсували нараду, на якій буде обговорюватися питання введення локдауну в Україні. Його провели 30 листопада. Про результати повідомлять найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я не планує продовжувати карантин вихідного дня. Про попередні результати введеного в листопаді карантину вихідного дня стане відомо цього тижня.

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