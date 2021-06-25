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В Україні поки не подолали пандемію коронавірусу, - експерт

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П'ятниця 25 червня 2021 08:59
В Україні поки не подолали пандемію коронавірусу, - експерт Фото: пандемію коронавіруса в Україні поки не подолали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Немає впевненості в тому, що ослаблення карантинних обмежень в Україні було правильним кроком. Пандемію коронавірусу ще не подолали.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

Також вона вважає, що із забороною на в'їзд з країн, в яких поширюється "Дельта", влада вже запізнилася.

"Поки немає можливості впевнено дивитися в майбутнє, що ми вже подолали пандемію. Ні, ми не подолали", - підкреслила експерт.

Нагадаємо, Україна з 25 червня ввела обов'язковий тест на коронавірус для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн.

Також повідомлялося, що МОЗ напрацює додаткові обмеження для стримування поширення штаму "Дельта" в Україні.

Більш детально про можливість додаткових карантинних обмежень в матеріалі РБК-Україна "Ще не перемога. Через що Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун".

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