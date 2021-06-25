В Україні поки не подолали пандемію коронавірусу, - експерт
Немає впевненості в тому, що ослаблення карантинних обмежень в Україні було правильним кроком. Пандемію коронавірусу ще не подолали.
Таку думку в коментарі РБК-Україна висловила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.
Також вона вважає, що із забороною на в'їзд з країн, в яких поширюється "Дельта", влада вже запізнилася.
"Поки немає можливості впевнено дивитися в майбутнє, що ми вже подолали пандемію. Ні, ми не подолали", - підкреслила експерт.
Нагадаємо, Україна з 25 червня ввела обов'язковий тест на коронавірус для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн.
Також повідомлялося, що МОЗ напрацює додаткові обмеження для стримування поширення штаму "Дельта" в Україні.
Більш детально про можливість додаткових карантинних обмежень в матеріалі РБК-Україна "Ще не перемога. Через що Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун".