В Україні поки не подолали пандемію коронавірусу, - експерт

Фото: пандемію коронавіруса в Україні поки не подолали (Віталій Носач, РБК-Україна)

Немає впевненості в тому, що ослаблення карантинних обмежень в Україні було правильним кроком. Пандемію коронавірусу ще не подолали.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.