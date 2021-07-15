В Україні зростає кількість нових COVID-випадків: за добу 623 хворих
Фото: в Україні зафіксовано 623 нові випадки коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
За минулу добу, 14 липня, в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 37 дітей та 12 медпрацівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Так, за минулу добу госпіталізовано 387 осіб, одужали - 589. Крім того, зафіксовано 20 летальних випадків.
За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Нагадаємо, за добу 13 липня було зафіксовано 547 нових хворих.