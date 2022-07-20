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В Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19

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Середа 20 липня 2022 15:36
В Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 Фото: в Україні дозволили робити другий бустер (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Мінстерство охорони здоров'я дозволило введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19. Щеплення робитимуть людям, старшим 60 років і повнолітнім, які мають хронічні хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МОЗ України.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я наказом від 19 липня 2022 року затвердило відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Для другої бустерної дози рекомендують застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer). Інтервал для щеплення - щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Другий бустер можуть отримати:

  • люди віком від 60 років;
  • люди, які проживають в установах з догляду за людьми похилого віку;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з імуносупресією;
  • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19 (перелік станів);
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

У МОЗ додали, що другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, а також рекомендували вводити в країнах ЄС.

Нагадаємо, спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня 2020 року оголосила про початок пандемії.

Станом на 23 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано близько 4,8 мільйона випадків хвороби. Водночас дві дози вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,2 мільйона українців, бустерну дозу - 701,8 тисячі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОЗ перестало регулярно публікувати статистику щодо коронавірусу. Своєю чергою у березні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко інформував про 4-5 тисяч нових заражень на добу.

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