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В Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей за весь час пандемії, - НАН

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 08:57
В Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей за весь час пандемії, - НАН Фото: в Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість СOVID-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається рекордного показника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

"Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії", - йдеться в звіті.

Відповідно до прогнозу вчених, наразі кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.

В Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей за весь час пандемії, - НАН

Нагадаємо, згідно з прогнозом НАН, до кінця жовтня в Україні кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 20 тисяч.

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