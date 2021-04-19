ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 08:15
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу Фото: в Україні виявили спад COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора:

  • госпіталізували 2 387 осіб;
  • померли 214 людей;
  • одужали 5 598 осіб.

За добу зробили 27 488 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 15 811, методом ІФА - 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 7 640).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

За весь час пандемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 953 016 осіб;
  • одужали 1 487 677 осіб;
  • померли 40 000 людей;
  • зробили 8 958 482 ПЛР-тестів.

Раніше повідомлялося, що у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні шість областей відповідають нормі COVID-госпіталізацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19