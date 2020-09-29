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В Україні ріст нових випадків коронавірусу: 3627 заражень

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 вересня 2020 08:53
В Україні ріст нових випадків коронавірусу: 3627 заражень Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3627 людей. Найбільше нових випадків в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях, а також в Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше заражень в Києві (+416), Харківській області (+426), Одеській області (+271), Дніпропетровській області (+200).

З початку пандемії в країні 204 932 підтверджених випадків COVID-19. Також 4 065 смертей (+69) та 88 453 одужання.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 2671 новий випадок коронавірусу. Найбільше випадків у Харківській, Одеській областях і Києві. Всього в країні захворіли вже понад 200 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в країні набуло чинності нове карантиннн зонування. Так, в "червоній" зоні карантину опинились Тернопіль, а також Бережани Тернопільської області. У Києві ситуація покращилася - столиця тепер в "жовтій" зоні.

Крім того, за даними МОЗ, в Україні лише одна область готова до послаблення карантину.

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