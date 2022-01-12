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В Україні вже зробили понад 29 млн щеплень від COVID

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Україна, Середа 12 січня 2022 08:33
В Україні вже зробили понад 29 млн щеплень від COVID Фото: в Україні вже зробили понад 29 млн щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу вже зробили понад 29 млн щеплень. За вчора імунізовано понад 106 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 11 січня 106 362 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу - 59 348 людей, додаткову - 670 людей, а бустерну - 13 056.

Загалом в Україні

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу - 14 875 714, отримали дві дози - 14 098 896 людей, додаткову дозу - 7 339 людей, а бустерну - 41 141. Загалом вже проведено 29 023 090 щеплень.

Нагадаємо, новий перелік професій, представники яких мають пройти обов'язкову вакцинацію від COVID, набуде чинності 31 січня.

Додамо, в Україні можуть почати вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років.

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