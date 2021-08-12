В Україні зробили більше 7 млн щеплень від коронавірусу
Фото: в Україні зробили понад 7 млн щеплень від ковіду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Від початку кампанії вакцинації в Україні вже зробили 7 008 448 щеплень від коронавірусу. Всього щеплення отримали 4 427 898 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
При цьому повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 580 552 людини.
За минулу добу 162 049 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей.
Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення, 327 центрів вакцинації.
Раніше в Україні назвали області, які лідирують та відстають за темпами вакцинації від COVID-19.
Як заявили в МОЗ, в Україні темпи вакцинації від коронавірусу вищі за світові.