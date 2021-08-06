ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні зробили рекордні майже 170 тисяч COVID-щеплень за добу

Новость на русском →
П'ятниця 06 серпня 2021 08:42
В Україні зробили рекордні майже 170 тисяч COVID-щеплень за добу Фото: в Україні зафіксовано добовий рекорд щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за добу 5 серпня встановли новий рекорд щеплень. Вакцину від коронавірусу отримали 167 383 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

При цьому, одну дозу отримали 98 447 людей, повністю імунізовані - 68 936 людей.

Протягом доби працювали: 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення; 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 953 542 людини, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей.

Загалом проведено 6 237 706 щеплень.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького можна зробити щеплення від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус