В Україні вже сім регіонів відповідають нормі за рівнем COVID-госпіталізацій

В Україні вже в семи регіонах рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі. За добу ситуація покращилася в Чернівецькій області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я .

Так, нормі за рівнем госпіталізацій відповідають Закарпатська (36,6 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Кіровоградська (51,4), Львівська (53,6), Тернопільська (55,2), Чернівецька (58,1) і Херсонська (58,3) області.

Найгірша ситуація за цим показником спостерігається в Хмельницькій області (111,8). У Києві рівень госпіталізацій становить 71,3.

При цьому в дев'яти регіонах перевищено рівень заповненості лікарняних ліжок з киснем - у Києві (72,7% при нормі 65%), Одеській (70,4%), Львівській (69,2%), Донецькій (69%), Сумській (68%), Хмельницькій (67,5%), Харківській (67,3%), Київській (66,3%) і Миколаївській (65,9%), областях.

У "червоній" зоні продовжують перебувати більш ніж половина всіх регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта - "помаранчеві".