Чи є в Україні штам коронавірусу "Дельта": відповідь МОЗ

Станом на 22 червня 2021 року на території України не було зафіксовано штаму коронавірусу під назвою "Дельта" . Наразі в Україні не було жодного випадку інфікування цим штамом.

Про це РБК-Україна повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Станом на 22 червня випадків інфікування та циркуляції на території України штаму "Дельта" (індійський) центром не зафіксовано", - йдеться у заяві ЦГЗ.

"Дельта" штам, за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинацію будь-яким з існуючих препаратів від COVID-19.

Вчені говорять, що дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів приблизно на 70% знижують ризик госпіталізації.