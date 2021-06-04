ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні скорочують мережу COVID-лікарень: Ляшко назвав причину

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 червня 2021 11:51
В Україні скорочують мережу COVID-лікарень: Ляшко назвав причину Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні скорочується мережа лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Це викликано тим, що епідеміологічна ситуація стабілізується.

Про це у Верховній раді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, ніякі лікарні не закриваються, а мова йде про те, що є певна мережа COVID-лікарень, в яких під час двох великих спалахів восени 2020 року і навесні 2021 збільшили ліжковий фонд для лікування пацієнтів з COVID більш ніж на 50%.

"Для того щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень... Не закриттям закладів, в які будуть госпіталізуватися хворі. І давати можливість госпіталізуватися людям з іншими інфекційними хворобами", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що визначено перелік лікарень, які госпіталізували пацієнтів на перших етапах хвилі COVID-19.

"А всі інші лікарні повинні сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки у нас є стабілізації епідситуації", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні деякі лікарні згортають ковідні відділення через зниження захворюваності.

На тлі стабілізації у Верховній раді впевнені, що є підстави для послаблення карантину в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус больница COVID-19 Віктор Ляшко
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19