В Україні стабілізувалася ситуація з COVID, пік захворюваності пройдений, - Степанов

"У нас позитивна динаміка. Ми росли, як і прогнозував МОЗ, до середини квітня і потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих пішла вниз", - заявив він.

За його словами, у порівнянні з позаминулим тижнем в Україні скоротилася кількість нових хворих на 14 тисяч.

"Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тисяч у порівнянні з позаминулим і це обнадійливі дані. Ми пройшли пік захворюваності COVID-19. Зараз ситуація буде йти на зниження кількості хворих, але це не означає, що нам треба розслаблятися", - підкреслив міністр.