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В Україні стабілізувалася ситуація з COVID, пік захворюваності пройдений, - Степанов

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 17:22
В Україні стабілізувалася ситуація з COVID, пік захворюваності пройдений, - Степанов Фото: Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Пік захворюваності на COVID-19 пройдений.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"У нас позитивна динаміка. Ми росли, як і прогнозував МОЗ, до середини квітня і потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих пішла вниз", - заявив він.

За його словами, у порівнянні з позаминулим тижнем в Україні скоротилася кількість нових хворих на 14 тисяч.

"Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тисяч у порівнянні з позаминулим і це обнадійливі дані. Ми пройшли пік захворюваності COVID-19. Зараз ситуація буде йти на зниження кількості хворих, але це не означає, що нам треба розслаблятися", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що у всіх українських областях підтвердили випадки "британського" штаму коронавірусу. Також були виявлені випадки так званого "південноафриканського" штаму.

Крім того, Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом почала стабілізуватися в Україні, але у трьох великих містах вона усе ще критична.

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