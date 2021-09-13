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В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID. Названі лідируючі області

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 14:09
В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID. Названі лідируючі області Фото: МОЗ назвав області з найвищим показником COVID-заражень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають підвищення темпів захворюваності в країні. Кількість нових заражень за останній тиждень збільшилася на 6 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

За інформацією відомства, водночас спостерігається і ріст COVID-госпіталізацій в країні на 1,5 тисячі.

"За територіальним принципом спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.

Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

Нагадаємо, український бізнес можуть вивести з-під карантинних обмежень "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки - відома умова.

Додамо, що у МОЗ планують впровадити нові правила карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих

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