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В Україні за добу 1 785 нових COVID-випадків

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Четвер 10 червня 2021 08:18
В Україні за добу 1 785 нових COVID-випадків Фото: в Україні 1 785 нових випадків коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 10 червня, в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Всього в лікарні потрапила 741 людина. Померли від коронавірусу - 97. Водночас, здолали хворобу 6 513 людей.

За добу на наявність короонавірусу протестовано понад 58 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Нагадаємо, в Україні на найближчих вихідних, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах.

Як відомо, вчора Україна перейшла в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

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