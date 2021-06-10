В Україні за добу 1 785 нових COVID-випадків
Фото: в Україні 1 785 нових випадків коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Протягом минулої доби, 10 червня, в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники.
Всього в лікарні потрапила 741 людина. Померли від коронавірусу - 97. Водночас, здолали хворобу 6 513 людей.
За добу на наявність короонавірусу протестовано понад 58 тисяч людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Нагадаємо, в Україні на найближчих вихідних, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах.
Як відомо, вчора Україна перейшла в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.