В Україні за добу 2 581 новий COVID-випадок
Протягом минулої доби, 2 червня, в Україні зафіксували 2 581 новий випадок зараження коронавірусом. Найбільше - у Києві (понад 500 хворих).
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Так, за добу зафіксовані 102 смерті від коронавірусу. В лікарні з підтвердженим діагнозом потрапили 1059 людей. Одужали від хвороби - 9519 українців.
Всього за добу здійснили 58 729 тестувань. Найбільше нових хворих, крім Києва, ще у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Рівненській та Харківській областях. В решті регіонів зафіксували менш ніж 100 випадків за добу.
Як писало РБК-Україна, за добу 1 червня виявили 2205 нових випадків коронавірусу.
Раніше Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації хворим на коронавірус, які лікуються вдома за порадою сімейного лікаря.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, хоч деякі лікарні в Україні згортають ковідні відділення, при цьому вони не повинні "виписувати" пацієнтів, які не долікувалися від вірусу.