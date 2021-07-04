ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні за добу понад 370 нових випадків COVID-19

Новость на русском →
Україна, Неділя 04 липня 2021 08:22
В Україні за добу понад 370 нових випадків COVID-19 Фото: в Україні за добу 377 випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні вчора підтвердили 377 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед нових хворих 11 дітей та 5 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Міністерства охорони здоров'я України.

За минулу добу з коронавірусом госпіталізували 460 людей, а померли від ускладнення хвороби 10 інфікованих. Одужали від коронавірусу за вчора 526 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

Вчора на коронавірус було протестовано 14 229 людей методом ПЛР, 3 345 людей методом ІФА та 10 405 людей експрес-тестами.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 2 237 553 випадки зараження коронавірусом, з них одужало вже - 2 171 182 особи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Україна статистика Мінстерство охорони здоров'я України
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19