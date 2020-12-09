В Україні за добу від COVID-19 померли 276 осіб

В Україні за минулу добу від COVID-19 померли 276 осіб. Це новий антирекорд.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії в Україні через ускладнення, викликаних коронавірусів, померли вже 14 204 особи. До цього найгіршим показником було 257 смертей, які були зафіксовані 19 листопада.

Найбільше летальних випадків за вчора виявили в Києві (+34), Дніпропетровській (+32), Одеській (+22), Львівській (+21) та Хмельницькій (+20) областях.

Нагадаємо, всього за добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 14 554 особи. Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві, Одеській, Київській, Черкаській та Запорізькій областях.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стабілізувалася. В країні зменшилася кількість хворих, а також госпіталізацій.

Відзначимо, сьогодні Кабмін представить план з посилення карантину. Нові обмеження планують ввести з початку січня.