В Україні за добу від COVID-19 померли 285 осіб

В Україні за минулу добу підтвердили 285 летальних випадків від коронавірусу. Це новий антирекорд з початку пандемії.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Попередніх найгірший показник був зафіксований 9 грудня - тоді померли 276 пацієнтів.

Найбільше летальних випадків за добу зафіксували у Чернігівській (+59), Одеської (+28), Донецької (+27) областях, Києві (+26) і Дніпропетровської області (+20).

Всього з початку пандемії померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 14 755 осіб.

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 15 327 пацієнтів. Активними хворими залишаються 391 880 осіб.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні понад 75% летальних випадків від COVID-19 сталися серед людей, які були старші 60 років.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від коронавірусу. Безкоштовно зможуть вакцинуватися 4 мільйони українців.