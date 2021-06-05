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В Україні за добу коронавірусом захворіли ще 1897 людей

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Субота 05 червня 2021 08:18
В Україні за добу коронавірусом захворіли ще 1897 людей Фото: коронавірусом захворіли ще 1897 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 4 червня, в Україні зафіксували 1897 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Загалом за минулу добу госпіталізували 1 065 людей. Померли - 86, одужало – 8 330 осіб.

Протягом п'ятниці зробили 29 061 тестів.

Найбільше хворих зареєстровані у місті Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Раніше повідомлялося, що третя хвиля коронавірусної хвороби майже стихла. Епідеміологічна ситуація стабілізувалася на рівні серпня минулого року.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні скорочується мережа лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

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