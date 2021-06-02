В Україні за добу зробили 18 884 щеплень від коронавірусу

Протягом минулої доби, 1 червня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 18 884 людини. Із них одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані - 3 026 людей.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 047 894 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 132 508 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 180 402 щеплення.

Станом на 2 червня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 620 024 людини.