В Україні за добу зробили 36 тисяч щеплень від COVID
Фото: в Україні за добу зробили 36 тисяч щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 20 вересня, вакцинували від COVID 36 029 осіб. Одну дозу отримали 21 118, повністю імунізовані - 14 911 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Протягом неділі в Україні працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 осіб, з яких:
- 6 304 014 - отримали одну дозу;
- 5 152 834 - повністю імунізовані і отримали дві дози.
Всього проведено 11 456 848 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 2 тисячі нових випадків COVID.