ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні за добу зробили 36 тисяч щеплень від COVID

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 вересня 2021 08:41
В Україні за добу зробили 36 тисяч щеплень від COVID Фото: в Україні за добу зробили 36 тисяч щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні за минулу добу, 20 вересня, вакцинували від COVID 36 029 осіб. Одну дозу отримали 21 118, повністю імунізовані - 14 911 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом неділі в Україні працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення, 346 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 осіб, з яких:

  • 6 304 014 - отримали одну дозу;
  • 5 152 834 - повністю імунізовані і отримали дві дози.

Всього проведено 11 456 848 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили понад 2 тисячі нових випадків COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Україна
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус