В Україні темпи вакцинації вищі за світові, - МОЗ

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Україна, за останні кілька тижнів, темпи вакцинації в країні зросли на 10%. Наразі вони є вищими за світові та європейські.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Також хочу зазначити, що темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на +10%. Наразі ми вакцинуємось із вищими темпами за світові та європейські", - відзначив Ляшко. Зокрема, міністр закликав українців вакцинуватися, аби захистити себе від можливих тяжких наслідків захворювання.

