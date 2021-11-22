В Україні посилять контроль за перевіркою COVID-сертифікатів 

В Україні планують посилити контроль за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів. Таке доручення уряд сьогодні надав відповідним міністерствам та відомствам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів", - йдеться в повідомленні.

Як працює перевірка COVID-сертифікатів в Україні

Зазначимо, що в Україні вірогідність сертифікатів вакцинації перевіряється за допомогою сканування QR-кодів (відповідне програмне забезпечення розробили для планшетів поліцейських).

Так, перевіряти COVID-сертифікати в країні почали з 21 жовтня. На що повноваження мають: працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб на місцях, а також патрульна поліція.

Загалом, перевірку проводитимуть у місцях великого скупчення людей - у громадському транспорті, закладах харчування, ринках, торговельних майданчиках.

Відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

За виготовлення і збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання - від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

Разом з тим за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання - від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.