В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу
Фото: в Україні від коронавірусу вакцинували майже 173,5 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Так, одну дозу отримали 55 908 людей, повністю імунізовані - 117 527 людей.
Протягом доби працювали 1 051 мобільна бригада, 2 974 пункти щеплення; 332 центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу - 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 427 847 людей.
Загалом проведено 8 636 045 щеплень.