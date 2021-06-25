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В Україні встановили новий рекорд щеплених від COVID за добу

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 08:53
В Україні встановили новий рекорд щеплених від COVID за добу Фото: в Україні встановили новий рекорд щеплених від COVID за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу, 24 червня в Україні було вакциновано рекордну кількість людей. Щеплення проти COVID-19 отримали понад 96 тисяч громадян.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти коронавірусу 24 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні

За інформацією відомства, одну дозу вакцини отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.

Відомо, що протягом доби працювали:

  • 656 мобільних бригад,
  • 1 200 пунктів щеплення;
  • 24 центри вакцинації.

У МОЗ додають, що станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, було щеплено 1 834 971 людину.

Таким чином, отримали 1 дозу - 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). В загальній сумі проведено 2 325 345 щеплень.

Нагадаємо, що вчора, 24 червня у Сумах відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу.

Додамо, що Україна веде переговори з двома американськими компаніями щодо постачання ще двох вакцин від коронавірусу.

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