В Україні встановили новий рекорд щеплених від COVID за добу
За минулу добу, 24 червня в Україні було вакциновано рекордну кількість людей. Щеплення проти COVID-19 отримали понад 96 тисяч громадян.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
"Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти коронавірусу 24 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні
За інформацією відомства, одну дозу вакцини отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей.
Відомо, що протягом доби працювали:
- 656 мобільних бригад,
- 1 200 пунктів щеплення;
- 24 центри вакцинації.
У МОЗ додають, що станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії, було щеплено 1 834 971 людину.
Таким чином, отримали 1 дозу - 1 834 969 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 490 376 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). В загальній сумі проведено 2 325 345 щеплень.
Нагадаємо, що вчора, 24 червня у Сумах відкрили центр масової вакцинації від коронавірусу.
Додамо, що Україна веде переговори з двома американськими компаніями щодо постачання ще двох вакцин від коронавірусу.