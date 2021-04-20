ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вакциновано від COVID ще 12 144 людини

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 09:36
В Україні вакциновано від COVID ще 12 144 людини Фото: з початку кампанії вакцинували понад 462 тисяч осіб (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 19 квітня, вакцинували від коронавірусу 12 144 людини. З початку кампанії в країні прищепили першою дозою 462 789 осіб, ще п'ять отримали дві дози.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Вакцинація в Україні проводиться трьома препаратами - Covishield від AstraZeneca (5420 щеплень), CoronaVac від Sinovac (3220) і Comirnaty від Pfizer-BioNTech (3504).

Найбільше щеплень за добу зробили у Львівській області (1770), Києві (821), Запорізькій (806) області.

З початку кампанії вакцинації найбільше щеплень зробили в Києві (43 569), Львівській (36 752), Дніпропетровській (36 315), Київській (22 842) і Донецькій (20 706) областях.

Відзначимо, зараз в трьох областях - Донецькій, Луганській та Закарпатській, все ж не почалася вакцинація препаратом Pfizer, а в Луганській області ще й вакциною Sinovac.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що найближчими днями в країні повинні почати робити щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty у всіх областях.

Також повідомлялося, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні може початися тоді, коли в країні буде 1 млн доз вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація COVID-19 Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19