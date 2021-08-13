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В Україні вдвічі зросла кількість заражених штамом коронавірусу "Дельта", - санлікар

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П'ятниця 13 серпня 2021 08:36
В Україні вдвічі зросла кількість заражених штамом коронавірусу "Дельта", - санлікар Фото: в Україні вдвічі зросла кількість заражень штамом "Дельта" (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На території України вже зареєстрували 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта". Кількість випадків зросла вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного санлікаря Ігоря Кузіна "Суспільному".

Він уточнив, що у Києві зареєстровано 21 випадок.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо про офіційно підтверджених 147 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Раніше повідомлялося, що в Україні ще не виявлено штам коронавірусу "Йота", який вперше виник у США.

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