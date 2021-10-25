В Україні на вокзалах вакцинували понад 8 тисяч осіб
Фото: в Україні на вокзалах вакцинували понад 8 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні менш ніж за тиждень на залізничних вокзалах вакцинували понад 8 тисяч осіб. У країні пункти вакцинації запрацювали на 19 вокзалах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"УЗ відкрила пункти вакцинації вже на 19 залізничних вокзалах України, де з 21 жовтня 2021 року щеплення від COVID-19 отримали понад 8000 бажаючих", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що найближчим часом пункти вакцинації планують відкрити на вокзалах Тернополя та Херсона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на залізничних вокзалах усіх обласних центрів України запрацюють пункти вакцинації від COVID-19.