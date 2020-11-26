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В Україні вперше більш 15 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, Четвер 26 листопада 2020 08:18
В Україні вперше більш 15 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 15 331 новий випадок коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків зараження виявили в Києві (1399), Дніпропетровській (1254), Київської (979), Запорізькій (898) і Харківській (895) областях.

Загалом, за добу було проведено 76 911 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР -49 323, методом ІФА - 27 588.

Це вперше, коли за добу в країні зафіксували понад 15 тисяч випадків COVID-19. Попередній антирекорд становив 14 580 (21 листопада).

З початку пандемії в Україні заразилися вже 677 189 осіб, померли 11 717 (+225), одужали - 317 395 (+9 617). Активними хворими залишаються 359 794 пацієнти.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кабміні прогнозують вихід на плато по захворюваності COVID-19 на початку грудня.

Також повідомлялося, що уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята.

За інформацією джерел РБК-Україна, в Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в країні, проте конкретики поки немає.

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