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В Україні вперше число нових випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч

Новость на русском → Україна, Четвер 22 жовтня 2020 08:49
В Україні вперше число нових випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за добу підтвердили 7053 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили вже 322 879 випадків коронавірусу. Померли від COVID-19 вже 6 043 (+116) людей, які вилікувались - 134 898 (+2 679). Активними хворими залишаються 181 938 пацієнтів.

Попередній антирекорд по коронавірусу був зафіксований в Україні вчора. Тоді виявили 6719 нових випадків захворювання.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисячі випадків за добу.

Як повідомляло РБК-Україна, розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці.

При цьому сама українська вакцина може бути готова через рік.

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