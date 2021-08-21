ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вперше з червня виявили понад 1,7 тисяч COVID-випадків за добу

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 08:27
В Україні вперше з червня виявили понад 1,7 тисяч COVID-випадків за добу Фото: в Україні 1 732  нові підтверджені випадки коронавіруса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 20 серпня в Україні зафіксували 1 732 нові підтверджені випадки коронавіруса. Серед хворих 104 дитини та 32 медпрацівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 616 людей, одужали - 763, померли - 38.

Всього зробили близько 55 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Востаннє, понад 1,7 тисяч нових випадків за добу фіксуввали в Україні 9 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус