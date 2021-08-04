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В Україні спалах COVID може початися в найближчі два тижні, - KSE

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Середа 04 серпня 2021 22:00
В Україні спалах COVID може початися в найближчі два тижні, - KSE Фото: в Україні спалах COVID може початися в найближчі два тижні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні в найближчі два тижні очікується спалах захворюваності коронавірусом. При цьому в 20 українських регіонах збільшується кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Київської школи економіки (KSE).

Зокрема, в зоні ризику знаходяться Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська ТА Хмельницька області, які складають половину всього зростання госпіталізацій в країні.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка, в цих регіонах існує найбільший ризик загоряння.

Регіонами "тимчасової безпеки" є Київ, Полтавська, Сумська та Чернігівська області, які тиждень За тижні показують коливання в бік убування на плато.

"Фактично всі регіони повільно ростуть. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може початися протягом найближчих двох тижнів", - заявив Ганіченко.

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