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В Україні другу добу поспіль одужують від COVID-19 більше людей, ніж захворіли

Новость на русском → Україна, Четвер 03 грудня 2020 08:34
В Україні другу добу поспіль одужують від COVID-19 більше людей, ніж захворіли Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу одужали 15 372 людини. Це на 876 більше, ніж заразилися - 14 496.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Це другу добу поспіль, коли в країні фіксує більше випадків одужання, ніж заражень. Вчора кількість активних хворих скоротилася ще на 910.

При цьому за вчора одужали рекордне число пацієнтів з початку пандемії. До цього найкращим показником було 13 882 - стільки людей вилікувалися за попередню добу.

Нагадаємо, всього за вчора було проведено 72 678 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 47 172, методом ІФА - 25 506. Найбільше нових випадків виявили в Києві (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київської (924) і Харківській (906) областях. З початку пандемії заразилися вже 772 760 осіб.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що COVID-19 перехворіли вже майже 3% українців.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я представить стратегію вакцинації від коронавірусу в Україні наступного тижня.

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