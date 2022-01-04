В Україні вводять бустерну дозу вакцини від COVID-19, але поки що не для всіх

Бустерна доза вакцини проти COVID-19 вводиться в Україні для людей віком 60+. Отримати можна через 6 місяців з дати другого щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook .

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", - написав він.

Ляшко повідомив, що 5 січня 2022 року буде розглянуте впровадження бустерної дози для усіх інших категорій українців.

Як працюватиме вакцинація бустерною дозою

Як зазначив Ляшко, отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців.

Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам - Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами, додав він.

Зміни у вакцинації другою дозою

Ляшко повідомив, що також в Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna, додав міністр.