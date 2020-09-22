В Україні вже понад 180 тисяч осіб захворіли коронавірусом

В Україні за добу підтвердили 2884 випадків коронавіруса. Всього з початку пандемії захворіли вже 181 237 осіб.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Також за минулу добу в країні від коронавіруса померли 59 осіб. Загальна кількість летальних випадків вже складає 3 642. Одужали вже 79 901 пацієнтів. Активними хворими залишаються 97 694 чоловік.

Найбільше випадків у Харківській (+372), Тернопільській (+293), Одеської (+233) областях і Києві (+275).

Нагадаємо, у порівнянні з понеділком, в Україні зафіксували невелике зростання за кількістю виявлених випадків COVID-19. Вчора повідомлялося про 2675 випадках коронавіруса за добу.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з поширенням коронавіруса в країні "досить напружена". Вже зайнята майже половина лікарняних ліжок, передбачених для хворих COVID-19.

Крім цього повідомлялося, що генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19. Він вважає, що тільки об'єднавши зусилля можна перемогти коронавірус.