В Україні виявили 4 385 нових випадків коронавірусу. Це мінімум з початку жовтня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 4 385 нових випадків коронавірусу. Це мінімум з 6 жовтня.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях. 1588 осіб були госпіталізовані, одужали - 7191, померли - 75.

За добу було проведено 15 332 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 12 225, методом ІФА - 3 107.

Зазначимо, це мінімальний показник захворюваності за більш ніж два з половиною місяці. Менше нових випадків було зафіксовано лише 6 жовтня - тоді заразилися 4348 осіб.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 30 тисяч 374 людини, померли - 17 849, одужали - 665 729. Активними хворими залишаються 364 645 пацієнта.

Відзначимо, в Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в країні.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна вирішила проблему зі зберіганням вакцин від коронавірусу в низьких температурах.