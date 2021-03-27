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В Україні виявили ще 17 424 нових випадків COVID-19

Новость на русском → Україна, Субота 27 березня 2021 08:29
В Україні виявили ще 17 424 нових випадків COVID-19 Фото: в Україні трохи зменшилося число нових випадків COVID (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 26 березня, підтвердили 17 424 нових випадків заражень коронавірусом. Найбільше випадків виявили у Львівській, Одеській та Київській областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Спочатку апарат Ради національної безпеки і оборони України, який веде статистику по COVID-19, оприлюднив дані, де було зазначено про 16 766 нових випадках.

Зокрема, за вчора було госпіталізовано 4747 людина, летальних випадків - 290, одужали - 7124 пацієнти. Серед хворих COVID 752 дитини і 420 медпрацівників.

Найбільше заражень у Львівській (1407), Одеській (1282), Київської (1273) Дніпропетровської (1171), областях та в Києві (1226).

Усього за вчора проведено 123 500 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530.

З початку пандемії в країні заразилися вже 1 млн 632 тисячі 131 людина, одужали 1 млн 297 тисяч 282, летальних випадків - 31 751.

Раніше РБК-Україна писало, що в МОЗ прогнозують до 25 тисяч випадків коронавірусу на добу. Таке зростання пов'язують з появою в країні "британського" штаму COVID.

До цього про можливе піку епідемії коронавірусу говорив голова медичного комітету Ради Михайло Радуцький. Він прогнозував пік епідемії в найближчі тижні.

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