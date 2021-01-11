ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні виявили найменшу кількість нових випадків коронавірусу за три місяці

Новость на русском → Україна, Понеділок 11 січня 2021 08:10
В Україні виявили найменшу кількість нових випадків коронавірусу за три місяці Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 4 288 нових випадків коронавірусу. Це найменше кількість нових заражень за останні три місяці.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Менше нових випадків COVID-19 фіксували в Україні 5 жовтня - тоді заразилися 3 774 людини.

Серед хворих 133 дитини і 184 медпрацівники. При цьому за добу було госпіталізовано 1372 людини, 68 пацієнтів померли, 4819 - одужали. Найбільше заражень підтвердили в Запорізькій (458), Київ (371), Київської (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Усього за вчора було проведено 16 061 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 12 043, методом ІФА - 4 018.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня набув чинності другий локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер до опівночі 25 січня.

При цьому під час жорсткого карантину в Україні можна купити сигарети в кіосках. На кіоски не поширюються обмеження, через те, що вони не приймають відвідувачів.

Також РБК-Україна писало, що в Києві, попри жорсткі карантинні обмеження, дозволили роботу ковзанок.

Раніше Максим Степанов заявив, що в Україні після свят можливе зростання захворюваності COVID-19. Через це, зокрема, і був введений жорсткий карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Максим Степанов Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19